Başakşehirli kadınların ve genç kızların hayatına değer katan Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) yeni yerinde hizmetlerine doludizgin devam ediyor. BAKMER’in yeni merkezini ziyaret eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Başakşehirli kadınlarımız her şeyin en iyisi ve en güzeline layık” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkı’ndaki yeni yerinde hizmet vermeye devam eden Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi BAKMER’in faaliyetleri, Başakşehirli kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da BAKMER’i ziyaret ederek, hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de Başakşehirli kadınlarla bir araya geldi.

BAKMER’de eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Diyetisyen hizmetimizden sanat terapisine, kum tepsisi eğitimlerinden tasarım ve iyileştirme atölyelerimize kadar birçok başlıkta Başakşehirli kadınlarımızı alanında uzman isimlerden ders almaya davet ediyorum. BAKMER Sedirli Oda Atölyeleri, BAKMER Bahçe Atölyesi, gençlerimize yönelik atölyelerimiz, her cuma tefsir derslerimiz, dikiş atölyemiz, ebru sınıfımız, el sanatları ve meslek edindirme kurslarımızla BAKMER kadınlar korosu eğitimlerimiz ara vermeden sürüyor” diye konuştu.

“Her şeyin en iyisi ve en güzeline layıklar”

Eğitimlere ilişkin başvuru süreci hakkında da bilgi veren Başkan Kartoğlu, “Eğitimlere başvuru süreci çok pratik. Başakşehirli mobil uygulamamızı kullanarak, Başakşehirli kadınlarımız istedikleri eğitime kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor. Başakşehirli kadınlarımız her şeyin en iyisi ve en güzeline layık. Bu fırsatları da çok iyi değerlendireceklerine canı gönülden inanıyorum” şeklinde konuştu.