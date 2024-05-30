Bulgaristan'da, 9 Haziran'da gerçekleşecek olan Parlamento seçimleri öncesinde, BAL-GÖÇ İnegöl Şube Başkanı Av. Ertan Başdere önemli bir açıklamada bulundu. Başdere, Türk soydaşlarının oy kullanma konusundaki hassasiyetinin, Bulgaristan siyasetinde etkin rol oynaması ve yok sayılma çabalarının bertaraf edilmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Av. Ertan Başdere açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Bulgaristan’daki mevcut siyasi istikrarsızlık nedeniyle son 3 yılda 8. Parlamento seçimi ile karşı karşıyayız. 09 Haziran 2024 tarihinde yeniden sandıklar kurulacak ve Bulgaristan’ın yeni yönetimi şekillenecek.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Bulgaristan’ın son verilere göre toplam nüfusu 6.5 Milyon civarında, önemli olan nokta şu ki bu nüfusun %10’luk kısmı Türk soydaşlarımızdan oluşmaktadır. Ülkemizde yaşayan ve Bulgaristan pasaportuna haiz vatandaş sayımızda 400-450 bin civarında olduğu düşünüldüğünde Bulgaristan nüfusunun çok ciddi ve hatırı sayılır bir kısmının Türk soydaşlarımız olduğu görülecektir. Bu da demek oluyor ki, bizler vatandaş olarak sorumluluğumuzu yerine getirme konusunda hassasiyet göstermemiz halinde soydaşlarımızın ülke siyasetinde etkin rol oynaması ve yok sayılma çabalarının bertaraf edilebilmesinin de önü açılabilmektedir. Bizler demokrasiye inanan ve önem veren bir topluluk olarak oyumuza sahip çıkmalı ve bu doğrultuda çevremizdeki oy kullanma hakkına sahip soydaşları sandıklara yönlendirmeliyiz. Türkiye’de ikamet eden bir çok çifte vatandaşımızın önemli ölçüde sorunlarının parlamento çatısı altında çözüldüğüne ve çözülebileceğine şahit olduk. Bu durumda da yapılması gereken çok basit. Sandığa gidip, geleceğimize ve haklarımıza sahip çıkmak…

BULGARCA BİLME ZORUNLULUĞU

Bulgaristan’da faaliyet gösteren aşırı milliyetçi partilerin talepleri sonucunda Bulgaristan vatandaşlığına hak kazanabilmek için orta seviyede Bulgarca okuma, yazma ve konuşma gerekliliğine yönelik bir yasa tasarısı da meclis gündeminde yerini koruyor. İşte bizler oyumuza sahip çıkmadığımız, bir olmadığımız, birlikte olamadığımız takdirde 84-89 tarihleri arasında yapamadıklarını, isimleri uğruna can veren gazi olan ve acılar çeken soydaşlarımızın tarihe altın harflerle yazılan direnişi nedeniyle beceremediklerini şimdi yasa ve kanun yoluyla geçirebilmenin çabası içerisindedirler. Buna dur demenin tek yolu 9 Haziran’da geleceğimize sahip çıkmaktan geçmektedir. 9 Haziran‘ da yapılacak olan Bulgaristan Parlamentosu ve Avrupa Parlementosu seçimlerine 18 yaşını doldurmuş ve güncel kimliklere sahip çifte vatandaşların oy kullanması son derece önemlidir. Her ne kadar ilçemizde Akhisar ve Yeniceköy mahallelerimizde sandık açılacak olsa da, mevcut seçmenlerin kendi bölgelerinde oy kullanmasının altını çizmekte yarar vardır. Bu sebepledir ki, imkanı ve zamanı olan tüm vatandaşlarımızın kendi bölgesine gidebilmesi için Bulgaristan’a ücretsiz olarak gidebileceğini belirterek 9 Haziran seçim gününden itibaren 23 Haziran’ a kadar kademeli dönüş yapabileceğini belirtmek istiyoruz. Bu hususa ilişkin tüm başvurularınızı Bulgaristan’ a yolcu taşıyan firmalara yapabileceğinizi belirtmek isteriz. Bizim toplumumuzun demokrasiye ne kadar önem verdiğini gösterecek olduğunu biliyoruz ve iyi bir sınav vermesi dileğiyle tüm çifte vatandaşlarımızı sandıklara davet ediyoruz.