Yalova Belediyesi ekipleri tarafından derelerde temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Balaban Deresi’nde temizlik çalışmalarına başladı.

Yalova Belediyesi’ne ait ekskavatör ve kepçe yardımıyla yapılan ıslah ve temizleme çalışmalarında dere kenarında bulunan otlar da temizlendi. Su akışının hızlanması için ise toprak yığınları kaldırıldı.

Rutin olarak dere içinde çalışma yaptıklarını belirten ekip yetkilileri, “Belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz Balaban Dere içerisinde temizlik çalışmasına başladılar. Kepçe yardımıyla dere içerisinde biriken otların temizliği yapıldı. Çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak” dedi.