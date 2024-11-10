Balıkesir’de balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Hamsi, çinekop, palamut, barbun, sarı kanat ve diğer balık çeşitleri, tezgahlarda yerini alarak vatandaşlara sunuluyor. Bu dönemde balıkçılar, sezonun en bol zamanlarından birini yaşadıklarını belirtti.

Balıkçı Hayati Atıcı, tezgahlarında büyük bir çeşitlilik olduğunu ve bol miktarda palamut sattıklarını ifade etti. Atıcı, "İşler çok güzel, bol bol palamut satıyoruz. Hamsiler başladı, Karadeniz hamsisi geldi. Şu anda palamutumuz çok bol ama biraz pahalanmaya başladı. Azalmaya başladı, biraz bitiyor galiba. Çinekop da başladı, çinekop geliyor. Şu anda fiyatlar normal, çinekop inşallah düşer, 150-200 TL düşebilir. Bol geliyor şu anda," dedi.

Atıcı, hamsi fiyatlarının da şu an için 150-200 TL arasında değiştiğini, Karadeniz hamsisinin 200 TL’ye satıldığını söyledi. İzmir hamsisinin ise 150 TL civarında olduğunu belirten Atıcı, sarı kanat fiyatlarının 300-400 TL arasında değiştiğini ifade etti. Atıcı, vatandaşlara bol bol balık tüketmeleri çağrısında bulunarak, "Vallahi şu anda bol bol hamsi, çinekop, palamut yesinler. Tam mevsimi, bol bolluk var şu anda," diye konuştu.

Bir diğer balıkçı Murat Kurban da, palamutun ardından çinekop, hamsi, tekir ve barbunun satışa sunulduğunu belirterek, fiyatların uygun olduğunu ve müşterilerin ilgisinin yüksek olduğunu söyledi. Kurban, "Şu anda fiyatlar normal, güzel. İnce vatandaş da bolca alıyor. Evet, çok şükür işler iyi, tam balık mevsimi. İnsanlarda rekabet de var. Almanya’ya da iyi fiyatlarla satıyoruz, bu da satışları artırıyor," şeklinde konuştu.