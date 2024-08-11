Sakarya’nın Erenler ilçesinde Sakarya Nehri kenarında balık tutan 50 yaşındaki adam, nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya Nehri kenarına balık tutmaya giden iki arkadaştan 50 yaşındaki Metin Kafalı, biranda yere yığıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Kafalı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kafalı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde Kafalı’nın vücuduna kurşun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.