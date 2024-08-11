Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında rahmet ve minnetle andı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Tunç, " Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 7'nci yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Sizleri hiç unutmadık, asla unutmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ