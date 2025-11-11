İnegöl Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bursa Tip-1 Diyabetliler Derneği iş birliğiyle düzenlenecek olan “Tip-1 Diyabette Güncel Gelişmeler” konulu seminer, 14 Kasım Cuma günü saat 10.30’da İnegöl Belediye Binası zemin katında bulunan konferans salonunda gerçekleştirilecek.

HERKESE AÇIK OLACAK

Seminerin konuşmacısı, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Eren olacak. Prof. Dr. Eren, diyabetle yaşayan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik güncel bilimsel gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini ve teknoloji destekli izlem sistemlerini katılımcılarla paylaşacak. Etkinlik, diyabetle ilgili güncel bilgileri öğrenmek ve uzmanından rehberlik almak isteyen tüm vatandaşlara açık olacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikle toplumda diyabet farkındalığını artırmayı, özellikle Tip-1 diyabetle yaşayan bireylerin ve ailelerinin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Diyabet, yalnızca hastayı değil ailesini ve sosyal çevresini de etkileyen kronik bir hastalık. Bu tür bilinçlendirme etkinlikleriyle hem farkındalık oluşturmayı hem de vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşmasını hedefliyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu değerli seminere davet ediyoruz” dedi.