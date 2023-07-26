Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Balının adını dünyaya duyurdu. Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’nde uzman ellerde üretilen arılardan elde edilen ballar, uluslararası yarışmalardan ödüllerle döndü. Meşe, Çam ve Çiçek Balı ürünlerinin her biri için Paris Bal Ödülleri Yarışması’ndan Altın Bal Ödülü kazanan Büyükşehir Belediyesi, Londra Bal Ödülleri yarışmasında; Püren ve Ihlamur Balı ile Altın Bal Ödülü, Hayıt Balı ile de Gümüş Bal Ödülü’nün sahibi oldu.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve tek Ana Arı Üretim İznine sahip belediyesi olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; arı ve arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması ile Balıkesir Balı’nın dünya çapında bir marka haline gelmesi kapsamında çok yönlü çalışmalarının meyvesini alıyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Karesi ilçesi Kabakdere Mahallesi’nde hizmet veren Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’nde uzman ellerde üretilen arılardan elde edilen ballar, alanında dünyanın en prestijli yarışmaları olan; Paris Uluslararası Bal Ödülleri 2023 (Paris International Honey Awards) ile Londra Uluslararası Bal Ödülleri 2023 (London International Honey Awards) yarışmalarından ödüllerle döndü. Meşe, Çam ve Çiçek Balı ürünlerinin her biri için Paris Bal Ödülleri Yarışması’ndan Altın Bal Ödülü kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Londra Bal Ödülleri yarışmasında; Püren ve Ihlamur Balı ile Altın Bal Ödülü, Hayıt Balı ile de Gümüş Bal Ödülü’nün sahibi oldu.

BALIKESİR’İN BALLARI DÜNYA SAHNESİNDE

Adil bir oylama olması için ürünlerin ambalajsız ve herhangi bir ayırt edici özelliği görünmeden tadılması için “kör” yöntemi kullanılan yarışmalardan aldığı ödüllerle, Türkiye’nin ve Balıkesir’in balını dünya sahnesinde bir marka olarak tanıtan Büyükşehir Belediyesi, bundan sonraki süreçte de arıcılığa verdiği desteği artırarak devam ettirecek.

ARICILIĞA BÜYÜK DESTEK

Başkan Yücel Yılmaz’ın göreve geldiği günden bu yana oldukça önem verdiği konulardan biri olan Balıkesir Balı’nın uluslararası markalaşması konusunda bu güne kadar; girişimcilere ücretsiz olarak sertifikalı arıcılık eğitimlerinden danışmanlık hizmetine,ahşap kovandan kovan altlığı dağıtımına, ana arıdan arı yemi desteğine kadar birçok konuda teşvikler verildi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BAL ORMANI

Ayrıca, Türkiye’nin en büyük Bal Ormanını, Balıkesir’e kazandırma çalışmalarını planlı bir şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) kendi yetiştirdiği ve bal yapıcı özelliğe sahip aromatik bitkilerin dikimini Kazdağları yamacında belirlenen bölgede gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

BALIKESİR, BAL DİYARI OLUYOR

Balıkesir’de ürün standardizasyonunun korunarak yüksek kalitede bal ve ürünlerinin üretilmesini desteklediklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Şehrimiz; doğasıyla, iklimiyle, endemik bitki çeşitliliği, bereketli ovaları ve ormanlarıyla arıcılık yapılması için biçilmiş kaftan. Biz de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Türkiye’nin en büyük Bal Ormanı’nı kuruyoruz. Arıcılık yapan üreticilerimize büyük destekler veriyoruz. Balıkesir Balını dünya sahnesine çıkardık. 5 Altın Bal Ödülü ve 1 Gümüş Bal Ödülü kazandık. Çalışmalarımızın meyvesini almak bizleri çok mutlu ediyor. Balıkesir adına yakışır şekilde bal diyarı oluyor. Bu konudaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” diye konuştu.