Balıkesir’in Bigadiç ilçesine bağlı Esenli kırsal Mahallesi yakınlarında arazi yangını çıktı.

Bigadiç’in kırsal Esenli Mahallesi yakınlarında otluk alanda yangın başladı. Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Çıkan yangını, kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin bir şekilde müdahale ediyoruz" notu paylaşıldı.

Yangın bölgesine 3 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer 2 grayder ve 100 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmeye devam ediyor. Yangın bölgesine 6 arazöz ve 3 su ikmal aracı ilave olarak sevk edildi.