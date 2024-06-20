Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Hacı ve Pazardere köyleri arasındaki çıkan yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili ve biçilmiş alan zarar gördü.

İpsala’ya bağlı Hacı ve Pazardere köyleri arasındaki Alçağı mevkiinde, buğday ekili tarlada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Keşan ve İpsala’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve köy halkının müdahaleleriyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hacı Köy Muhtarı Osman Baş, yangının rüzgar etkisiyle daha hızlı yayılım gösterdiğini belirterek, “Henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Rüzgar esmeye başlayınca önce traktörler ile müdahale ettik. Fakat rüzgar etkisini artırmaya başlayınca ekili yaklaşık 100 dönüm arazi yandı” dedi.