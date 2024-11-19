Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirspor Kulübü’nü ziyaret etti. Kulüp Başkanı Abdullah Bekki ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Akın, Balıkesirspor’un mevcut durumu ve geleceği hakkında notlar aldı.

Ziyaretin ardından Balıkesirspor antrenmanını da izleyen Başkan Ahmet Akın, oyunculara moral vererek, “Balıkesirspor şehrimizin en büyük markasıdır. Bizler Balıkesirspor için elimizden geleni yapacağız. Siz elinizden geleni yapmaya devam edin, biz üzerimize düşeni yaparız” şeklinde konuştu.

Başkan Akın, antrenman sonrasında futbolculara baklava ikramında bulunarak, kulübün başarısı için her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Ziyaretin son bölümünde ise Başkan Akın, Kulüp Başkanı Abdullah Bekki ve takım kaptanı Volkan Altınsoy ile birlikte kulüp sahasında ağaç dikimi gerçekleştirdi.