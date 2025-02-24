İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 5-7 Şubat 2025 günleri arasında 28’incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 28. Yıl Onur Ödülü’ne layık görüldü. Fuarda ilk günden itibaren lezzetli zeytinyağlarından, zengin bal çeşitlerine kadar çok sayıda yöresel değerleriyle ilgi çeken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi "Destinasyonlar" kategorisinde yaptığı geniş kapsamlı tanıtım çalışmaları ve iş birlikleriyle bu ödülü almaya hak kazandı.

"Balıkesir’imiz zengin turizm potansiyeliyle öne çıkıyor"

Türkiye’nin saklı cenneti Balıkesir’de turizm potansiyelini arttırıp, çeşitlendirmek için çalışmaların başladığını dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesir, ülkemizin ve hatta dünyanın en güzel kenti. Coğrafi konumu, doğal zenginlikleri ve kültürel değerleriyle şehrimiz oldukça yüksek bir turizm potansiyeline sahip. Balıkesir’in turizm alanında hak ettiği yere gelmesi için ortak akıl ve vizyonla çalışıyoruz. Şehrimiz kırsal ve eko turizm açısından Türkiye’nin en önde gelen ili. Tarımsal kalkınma kırsal turizmle entegre edilerek çok yönlü bir kalkınma oluşturabilir. Bunun yanı sıra zengin bir mutfağımız var. Gastronomi festivalleri ile bu potansiyeli de öne çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin önemli termallerine sahibiz. İlimizde sağlık turizmi de sürdürülebilir bir şekilde yapılabilir. Balıkesir’imizin turizm potansiyelini geliştirmek için çalışmalarımızı başlattık. Dünyanın en büyük turizm fuarlarından birisi olan EMITT’te yer almaktan ve onur ödülüne layık görülmekten mutluluk duyduk. Balıkesir’imizin lezzetli mutfağı ve göz alıcı doğasını tanıttığımız fuara katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turizmin nabzı EMITT Fuarı’nda attı

EMITT Fuarı’nda yerli ve yabancı birçok katılımcının ziyaret ettiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tanıtım standında; Edremit, Burhaniye, Havran, Gönen ve Sındırgı belediyeleri de yer aldı. Fuarda Ayvalık ve Gömeç stantları da ziyaretçilerini ağırladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgenin doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve kültürel zenginliklerini en iyi şekilde temsil ederek turizm sektöründeki yerini güçlendirdi.