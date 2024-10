Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala tarafından yönetilen, 2015 yılında kurulan ve içeriğini 46 şehrin belirlediği Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı’na (MUFPP) üye olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, herkese sağlıklı ve erişilebilir gıda sağlamak amacıyla kolları sıvadı.

Dünyanın dört bir yanından 100’ün üzerinde katılım gösteren şehirlerle birlikte Ekim 2015’te kurulan Milano Kentsel Gıda Politikası Paktı’nda (MUFPP) artık Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor. 46 şehrin iş birliği içinde içeriği belirlenen ve Belediye Başkanları Uluslararası Paktı olarak bilinen Milano Kentsel Politika Paktı (MUFPP), Milano Belediye Başkanı tarafından yönetiliyor. Pakta 21 Ağustos’ta başvuru yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 5 Ekim’de MUFPP’e kabul onayı aldı.

İlk uluslararası protokol

Belediye başkanlarının herkese sağlıklı ve erişilebilir gıda sağlamak, biyoçeşitliliği korumak ve gıda israfıyla mücadele etmek için sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirmeyi taahhüt ettikleri ilk uluslararası protokol olan MUFPP, 200’den fazla şehir tarafından imzalandı. Tüm şehirlerin katılımına açık olan MUFPP, her geçen gün kendini geliştirmeyi hedefliyor. Küresel anlamda ortak sorunları ele alan paktta, kendi gıda stratejilerini geliştiren şehirler olduğu gibi bu stratejiler üstünde çalışan şehirler de bulunuyor. MUFPP, genel çerçevede Yönetişim (Governance), Sürdürülebilir Diyetler ve Beslenme (Sustainable Diets and Nutrition), Sosyal ve Ekonomik Eşitlik (Social and Economic Equity), Gıda Üretimi (Food Production), Gıda Temini ve Dağıtımı (Food Supply and Distribution), Gıda İsrafı (Food Waste) olmak üzere 6 ana başlıktan oluşuyor.

Kentsel gıda politikası paktı taahhütleri

Her yıl şehirlerden en iyi uygulamaları toplamak ve paylaşmak için Milano Paktı Ödülleri düzenleyen MUFPP’e üye olan şehirlerin yerine getirmesi gereken taahhütler bulunuyor. Kapsayıcı, dirençli, güvenli ve çeşitli, insan haklarına dayalı bir çerçevede tüm insanlara sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda sağlayan, israfı en aza indiren ve iklim değişikliğine uyum sağlarken ve etkilerini azaltırken biyolojik çeşitliliği koruyan sürdürülebilir gıda sistemleri geliştirmek için çalışmak bu taahhütleri içeriyor. Bunların yanı sıra kentsel gıda politikası hususlarını gıda tedariki ve dağıtımı, sosyal koruma, beslenme, gıda üretimi, eğitim, gıda güvenliği ve atık azaltma gibi sosyal, ekonomik ve çevresel politikalara, programlara ve girişimlere entegre etmek için çalışarak belediye ve toplum düzeylerinde departmanlar arası ve sektörler arası koordinasyonu teşvik etmek bulunuyor. Belediyenin gıda ile ilgili politika ve programları ile ilgili ulus-altı, ulusal, bölgesel ve uluslararası politika ve süreçler arasında tutarlılık aramak, gıda sistemindeki tüm sektörleri (komşu makamlar, teknik ve akademik kuruluşlar, sivil toplum, küçük ölçekli üreticiler ve özel sektör dâhil olmak üzere) gıda ile ilgili tüm politikaların, programların ve girişimlerin formüle edilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesine dâhil edilmesi, dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin kurulmasını teşvik etmek amacıyla mevcut kentsel politikaları, planları ve yönetmelikleri gözden geçirmek ve değiştirmek, eylem çerçevesini kentsel gıda sisteminin gelişimini ele almak için bir başlangıç noktası olarak kullanmak ve gelişmeleri katılımcı kentler, ulusal hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla uygun olduğunda paylaşmak, diğer şehirleri gıda politikası eylemlerine katılmaya teşvik etmek maddeleri de taahhüttün içeriğinde bulunuyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda bu taahhütlerle birlikte sağlıklı, adil ve sürdürülebilir gıda üretimi için onarıcı tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını da hedefliyor. Onarıcı tarım, toprak sağlığını gözeterek dirençli ekosistemler oluşmasına imkan tanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, MUFPP ile tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretiminde onarıcı tarım yöntemleri ile toprağın sağlığını iyileştirerek daha besleyici ve güvenli gıdaların yetiştirilmesi için katkıda bulunacak.