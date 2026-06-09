Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ayvalık Sarımsaklı Plajı sorumluluk alanlarındaki denetim ve kontrollerine hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanı dâhilinde meydana gelebilecek sorunların önüne geçmek için zabıta ekipleri ile birlikte denetimlerini sürdürüyor.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte denetimlerin daha da yoğunlaştırıldığı sahil kesiminde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için var gücüyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla Sarımsaklı halk plajlarına; soyunma kabinleri, duşlar, tuvaletler ve gölgelikler kurarak vatandaşın yazı konforlu bir şekilde geçirmesini sağlıyor. Bu alanların vatandaşlar tarafından temiz, adil ve emniyetli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenli olarak kontrollerini sağlayan zabıta ekipleri, gece gündüz demeden denetimlerine devam ediyor. Denetimler sırasında bölgedeki vatandaşlar ve işletme sahipleri gerekli görüş ve önerilerini dile getirerek zabıta ekiplerine bu süreçte destek olmayı da ihmal etmedi.