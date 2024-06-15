Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, logosunu dijital iletişimin gereklerine uygun olarak revize etti. 2014’ten bu yana kullanılan mevcut “B” harfi; Balıkesir haritası baz alınıp basitleştirilerek “sevgi” ve “kucaklaşma” temalarında işlendi. Logonun yeni görünümü Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

Kurumsal kimliğini ön plana çıkarmak ve her geçen gün vatandaşlarla arasındaki iletişimi güçlendirmek adına çağı yakalayacak adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, logosunu dijital iletişimin gereklerine uygun olarak revize etti. 2014 yılından bu yana kullanılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin logosu ve simgesi olan “B” harfi, Balıkesir haritası baz alınıp basitleştirilerek “sevgi” ve “kucaklaşma” temalarında işlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle yeni görünümü onaylanan logo; iki denize ve Kazdağları dâhil eşsiz bir doğaya sahip olan Balıkesir’in “B” harfi, denizi simgeleyen mavi ve ormanı simgeleyen yeşil renklerinin karışımı olan turkuaz renginde tasarlandı.

Artı maliyet getirmeyecek

Logonun bir grup akademisyen ve grafik tasarımcının gönüllü ortak çalışmasının bir ürünü olduğunu ve bunun için belediye kasasından hiçbir ödeme yapılmadığını bildiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ayrıca eski tasarımın basılı olduğu stoktaki hiçbir baskılı evrak veya tabelanın değiştirilmeyeceğini belirtti. Stoklar tükenene ve tabelalar doğal şartlardan kullanılmaz hale gelene kadar eski tasarımla devam edileceğinin de altını çizen Başkan Ahmet Akın, bu değişimin belediyeye hiçbir artı maliyet getirmeyeceğini ifade etti.