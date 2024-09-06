Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonu öncesi düzenlediği lansman ile kadrosunu tanıttı. Yeni sezona güçlü bir şekilde hazır olduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, tüm taraftarları takıma destek vermeye davet etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonu öncesinde basketbol takımlarını, Kurtdereli Spor Salonu’nda düzenlediği lansmanla taraftarlarının ve basın mensuplarının karşısına çıkardı. U10, U12, U14, U16 ve U18 takımları, teknik heyet, idari personel ve son olarak da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol A Takımı taraftara tanıtıldı.

Burç Özoğuz: “Gelecek vadeden bir ekip oluşturduk”

Bu sezon taraftarların parkede, seyir zevki yüksek maçlar izleyeceğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Burç Özoğuz, “Yeni sezonu lansmanımızla birlikte açmış bulunmaktayız. Bugüne kadar hep savaşan, mücadele eden ve seyirciye zevk veren bir basketbol altyapımız olacağını söylemiştik. Bu doğrultuda da transferlerimizi yaptık. Göreve geldiğimizden bu tarafa yaklaşık dört ay oldu. Hem altyapımızda hem de A Takım ölçeğinde Türkiye’nin önemli isimlerini ailemize dahil ettik. Gelecek vadeden, savaşan, sahada terinin son damlasına kadar mücadele edecek bir ekip oluşturduk” dedi.

“Taraftarlarımızdan güçlü bir destek bekliyoruz”

Taraftarları, maçları izlemeye ve tribünleri doldurmaya davet eden Başkan Özoğuz, “Takımımızın eskisinden daha fazla desteğe ihtiyacı var. Bir sonraki hafta Finalspor ile oynayacağımız maçta tüm tribünlerin yeniden dolacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızın, her zamankinden daha fazla destek vereceklerine inanıyorum ve tüm taraftarlarımızı maça bekliyorum. Bu yıl ilk defa kendi altyapılarımızda yetişen bir oyuncuyu A Takımı kadrosuna kattık. Yeni sezonda Türkiye’nin sayılı takımlarından biri olmayı hedefliyoruz. Biz ‘altyapı bir şehrin geleceğidir’ diyerek yola çıktık. Bunun somut örneklerini taraftarlarımıza, Balıkesirli hemşehrilerimize gösterdiğimize inanıyorum. Basketbol A takımımız ile koşan, seyir zevki veren bir basketbol müsabakası seyrettireceğimizi söylemiştik. Takımımızı da kurduk. Bugüne kadar basketbol seyircimiz bizi hiç yalnız bırakmadı ama bu genç takımın eskisinden daha fazla desteğe, sevgiye, ilgiye ihtiyacı var. Önümüzdeki cumartesi günü saat 17.00’de Finalspor ile maçımız var, tüm hemşehrilerimizi desteğe beliyoruz” şeklinde konuştu.

Menderes Gümüşdal: “Müthiş bir altyapı atağına geçeceğiz”

Bu önemli günde kendilerini yalnız bırakmayan basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Genel Koordinatör Menderes Gümüşdal, “Balıkesir’de ilk defa yapılmış bir şey. Bence çok güzel bir takım kurduk. Çok mücadeleci, sahada gerçekten mücadele eden, insanlara zevk veren basketbol oynayacak bir takım kurduk. Ama en önemli noktamızı altyapıda çok büyük bir adım attık. Altyapıya Alaeddin Yakan gibi bence Türkiye’nin en değerli isimlerinden birini getirdik. Altyapıda çok yetenekli, çok güzel oyuncular yetiştireceğimize inanıyorum. Antrenör olarak kurduğumuz kadro, Türkiye’nin en değerli kadrosu oldu. Dolayısıyla Ahmet Başkan bize bu konuda, ‘tamam, yürüyün’ demeseydi mümkün değildi bunun bir araya gelmesi. Çok yakında tesislerde yapılacak olan yenilemelerle müthiş bir altyapı atağına geçeceğiz. Bu da zaten bizi Türkiye’nin sayılı takımlarından biri yapacak” diye konuştu.

Ahmet Gürgen: "Yetenekli oyuncular yetişecek"

Türk gençliğine yatırım yapmak için bir araya geldiklerini belirten A Takımı Başantrenörü Ahmet Gürgen, “Bakış açımız da bu şekilde. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bakış açısı da Balıkesir’deki ve tüm Türkiye’deki bütün herkese kucağını açtı. Bütün Türkiye’deki yetenekli insanları buraya toplayalım ve onları geliştirelim. Türk basketbolu milli takımlarına ve alt yapı milli takımlarına yetenekli oyuncular yetiştirmek için bir yatırım yapalım, destekleyelim ve onları basketbol adına geliştirelim diye bir planımız var. Hepimiz bu mantalite ile bir araya geldik” ifadelerini kullandı.

Balıkesir’de spora değer veriliyor

U10 takımından U16 takımlarına kadar çocuklara yatırım yapılarak gelindiğini ifade eden Takım Kaptanı Ümit Sonkol “Altyapıda çok güzel işler yapılıyor. Biz de A Takımı olarak elimizden gelen her şeyi yapmak için tüm gayretimizle çalışacağız” dedi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Basketbolcu Ömer Can Ergin de, “Hem bizim için hem de Balıkesir için önemli bir sezon. Çok güzel bir yatırım var. Balıkesir’in spor kenti olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Balıkesir’de spora değer verildiğini aktaran Basketbolcu Yiğit Karalar, “Altyapıya bayağı bir değer veriliyor. Hem belediye başkanımıza hem de Balıkesirlilere bize değer verdikleri ve destek verdikleri için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un Amerikalı basketbolcusu Luwane Pipkins ise, “Takımımız, genç oyunculardan oluşuyor. Bu takımda yer aldığım için çok heyecanlıyım” cümlelerine yer verdi.