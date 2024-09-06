Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kuraklık, küresel iklim değişikliği ve yağışsız geçen mevsimler dolayısıyla azalan su rezervlerinin gelecek adına risk taşıdığını belirterek, tüm Konyalıları su tasarrufuna davet etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, giderek azalan su rezervinin oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

Konya’da kuyular ve barajlardan sağlanan suyun dengeli kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, gerekli hassasiyetin korunmaması durumunda çok daha büyük risklerin beklediğini belirterek, tüm Konyalıları su tasarrufu konusunda işbirliğine davet etti.

“BAĞBAŞI BARAJI’NI AÇMASAYDIK MEVCUT SU YETMEYECEKTİ”

Açıklamada, şehrin içme suyu ihtiyacının 2018 yılının Haziran ayından 15 Ağustos 2024 tarihine kadar Bağbaşı ve Altınapa barajlarından karşılandığı; 15 Ağustos 2024 tarihinden sonra da yüzde 50’sinin kuyulardan, yüzde 50’sinin ise barajlardan sağlandığı belirtilerek, “Barajlarda su olmamasının nedeni, buharlaşma, kuraklık, küresel iklim değişikliği, yağmur ve karın yağmaması. 15 Ağustos itibariyle Konya merkezde 201 adet kuyuyu çalıştırdık. Konya’da su kesintisi yapmamak için gayret ediyoruz. Kaynakları dengeli kullanmak için çaba sarf ediyoruz. 2018 yılında Bağbaşı Barajı’ndan, Mavi Tünel’den şehre içme suyu getirmeye başlamasaydık bu kadar uzun sürede kuyu suyu yetmeyecek ve Konya çoktan su kesintisiyle karşı karşıya gelecekti. Aldığımız önlemlerle bu noktaya kadar geldik” denildi.

“SUYU MALİYET FİYATINA VERİYORUZ”

Su rezervinin korunması için büyük bir hassasiyet gösterildiği vurgulanan açıklamada, “Lakin su tasarrufu yapmaz, suyu dengeli kullanmazsak daha büyük risklerle karşılaşacağız. Yer altı su seviyesinin azalmasından dolayı 15 litre/saniye kapasiteli olan kuyularımız, 10 litre/saniyeye düştü. Dolayısıyla kuyularda da küresel iklim değişikliğinden dolayı su azalması mevcut. Barajlardan ve yer altından su temini yapmak ise çok büyük elektrik enerjisi gerektiriyor. Girdi maliyetlerindeki artışa rağmen en ekonomik seviyede su hizmeti sağlıyoruz. Şu anda KOSKİ olarak suyu maliyet fiyatına veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“SUSUZLUĞA RAĞMEN DİĞER BÜYÜKŞEHİRLER GİBİ SU KESİNTİSİNE GİTMEDİK”

İnsani tüketim amaçlı içilebilir su arzının dünyadaki en büyük sorunlardan biri olduğu dile getirilen açıklamada, gelecekte bu sorunun daha da büyüyeceği bildirildi. Türkiye’de özellikle bazı büyükşehirlerin zaman zaman su kesintisine gittiğini ama bunun Konya’da yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, “Biz su kesintisi yapmadan 24 saat sağlıklı, içilebilir su hizmeti sağlamak için çaba harcıyoruz. Bu noktada hemşerilerimizin desteğine ihtiyacımız var. İş yerlerinde, evlerinde, bahçe sulamalarında, araç yıkamada; dolayısıyla içinde su olan her konuda hemşerilerimizin daha dikkatli olması lazım. Su tasarrufu yapmamız lazım. Yoksa yakın zamanda su kaynağı tükendiğinde çok daha büyük risklerle karşı karşıya kalabiliriz” cümlelerine yer verildi.

“YEŞİL ALANLARDA ÇİMLERİ AZALTTIK, ÇALI BİTKİLERİNE DÖNDÜK”

Konya’da su kayıp-kaçak oranlarının yüzde 34’ten yüzde 24’e düşürülerek büyük bir başarı elde edildiği vurgusu yapılan açıklamada, “Burada hedefimiz yüzde 20’nin de altına düşmek. Büyükşehir olarak yeşil alanlarımızda çim alanlarını azaltarak daha az su isteyen çalı bitkilerine döndük. Bununla birlikte geri dönüşüm suyu kullanımını artırdık. Yaptığımız bu çalışmalarla yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağladık. Konya’mızın geleceği için bugünden adım atmamız gerekiyor. Her yaştan hemşerimizee görev düşüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak su tasarrufuyla ilgili her alanda elimizden gelen tüm çalışmayı ve tüm gayreti gösteriyoruz. Aynı çaba ve gayreti tüm hemşerilerimizden bekliyoruz. Suya sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır. Temennimiz kış aylarında yağışın fazla olması, şehrimizin kar yağışı alması, yağmurlarla birlikte barajlarımızın dolması ve su arz talebindeki dengeyi yakalamak” ifadeleri kaydedildi.