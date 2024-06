Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde cami ve cemevlerinin temizliğini gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ibadethaneleri pırıl pırıl yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev yapan ibadethane temizlik ekibi rutin olarak gerçekleştirdiği cami ve cemevleri temizliklerine yaklaşan Kurbanı Bayramı öncesinde hız verdi. Vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir mekânda yapmaları için özveri ile çalışan ibadethane temizlik ekibi, program dâhilinde her gün farklı ibadethaneleri temizliyor. Cami ve cemevlerinin her köşesini özenle ve titizlikle temizleyen ekip; tazyikli sıcak suyla halıları yıkıyor, fayanslar ile camları siliyor, tuvaletleri temizliyor ve her yeri dip bucak dezenfekte ediyor. Bu sayede vatandaşlar da sağlıklı bir ortamda gönül rahatlığı ile ibadet edebilmenin huzurunu yaşıyor. İbadethanelerin temizliği, belirli periyotlar halinde Kurban Bayramı’nın ardından da devam edecek.

İbadethanelerin temizliği vatandaşları memnun ediyor

Camilerin içinin ve bahçesinin tertemiz olduğunu belirten Ersin Kantere “Bahçe temizliğimiz, tuvalet temizliğimiz, tuvalette peçetelerimiz, sıcak suyumuz, çalışan personel hepsi çok iyi bakıyorlar. Başkanımızdan da Allah razı olsun, memnunuz.” dedi.

Önceden camilerin temizliğinde sıkıntı olduğunu ve ilgilenilmediğini söyleyen Beytullah Karademir “Şu anda hangi camiye gitsem temiz ve bakımlı. Gönül rahatlığıyla camilere gidebiliyoruz” dedi.

Cemevinin temizliği için ayda iki kere ekiplerin geldiğini ifade eden Serdar Özkan “Allah razı olsun, sağ olsunlar var olsunlar. Biz çok memnunuz temizlikten dolayı” dedi.

İbadethanelerin temizliği için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Erbay Kaçar, gösterilen özenden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi.

Kurban Bayramı öncesinde ibadethanelerinin temizlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Necdet Salmanoğlu, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.