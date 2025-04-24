İstanbul merkezli yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, Çayırova’dan da hissedildi. Vatandaşlar yaşanan deprem sonrasında ilçe genelinde bulunan deprem toplanma alanlarına giderken, Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de ilçe sakinlerini yalnız bırakmadı. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, deprem toplanma alanlarında ve parklarda bulunan vatandaşlara su ve yiyecek ikramı gerçekleştirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "İstanbul Silivri’de meydana gelen ve ilçemizde de hissedilen deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Deprem kuşağında yaşıyoruz ve bu gerçekle yaşarken en önemli sorumluluğumuz, hazırlıklı olmaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ettik" dedi.

"İlçemizde 71 toplanma noktası ve 13 barınma alanı belirlenmiş durumda"

Projelerinin depreme dayanıklı olması için gerekli tüm adımları attıklarını belirten Başkan Çiftçi, "Afet sonrası süreci etkin şekilde yönetebilmek adına hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Deprem sonrası süreçleri yönetebilecek bilgi ve tecrübeye sahibiz. Ayrıca belediyemiz bünyesinde kurduğumuz alanında uzman ve tecrübeli Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timimiz de afet durumlarında hızlı ve etkin müdahale için hazır durumdadır. Diğer yandan Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle yürüttüğümüz Dijital İkiz Projesi ile pilot bölge ilan ettiğimiz Akse Mahallesi’nde yapıların dijital ortamda birebir modellerini oluşturuyoruz. Ayrıca ilçemizde 71 toplanma noktası ve 13 barınma alanı belirlenmiş durumda. Çağdaşkent 1 nolu barınma alanını bugün aktif olarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Deprem dolayısıyla bugün millet bahçesi ve mesire alanlarına çıkan vatandaşlarımıza ikramda bulunduk. Çayırova Belediyesi olarak biz her zaman depreme hazırız, hazır olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.