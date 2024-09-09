Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında geride bıraktığımız hafta sonu 2 gün boyunca düzenlenen Kurtuluş Günü Satranç Turnuvası, 200 sporcunun katılımıyla Kent Konseyi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası; 4 kategoride 200 sporcunun katılımıyla tamamlandı. İki gün süren turnuvaya farklı şehirlerden yoğun bir katılım oldu. 6 Eylül Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı kapsamında düzenlenen turnuvada; 8 Yaş Altı Kategorisinde 2016 ve 2017 doğumlu 60 sporcu yarıştı. 10 Yaş Altı Kategorisinde 2014 ve 2015 doğumlu yaklaşık 50 sporcu yer alırken, 14 Yaş Altı Kategorisinde 2010 ile 2013 yılları arasında doğan 30 sporcu hamlelerini yarıştırdı. Açık Turnuva Kategorisinde ise 7’den 70’e her yaş grubundan 60 kayıtlı sporcu yer aldı

Önümüzdeki yıl uluslararası olması bekleniyor

Bölge genelinden usta satranç sporcularının turnuvaya ilgi gösterdiğini belirten Balıkesir Satranç İl Temsilcisi Hasan Hüroğlu “Biz, Büyükşehir Belediyesi ile birçok organizasyon gerçekleştirdik. Bu organizasyonumuz da 6 Eylül Kurtuluş Haftası kapsamında yapıldı. Turnuvamız 4 kategori üzerinde yaklaşık 200 sporcu ile gerçekleşti. Amacımız, Büyükşehir Belediyesi ile önümüzdeki 6 Eylül Kurtuluş etkinliklerinde uluslararası bir turnuva düzenlemek. Turnuvamıza çeşitli illerden katılım sağlandı. Bursa’dan, Yalova’dan, Çanakkale’den, Manisa’dan, İzmir’den, Eskişehir’den, Kütahya’dan katılan sporcularımız var. Bu denli bir turnuvayı ve böyle güzel bir organizasyonu bize sağladığı katkı için Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Dereceye girenlere sertifika ve ödül takdim edildi

Kendi kategorisinde ikinci olan Ömer Tepeli “Ben ikinci oldum. Turnuvam çok iyi geçti. Çok mutluyum. Herkesi tebrik ediyorum.” dedi. Turnuva sonrası duygu ve düşüncelerini dile getiren Gökay Budak “Turnuva çok güzeldi. Belediyemizden bu tür turnuvaları daha çok artırmalarını istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a bu turnuvalardan dolayı teşekkür ederim.” dedi. Rakiplerini yenerek kendi kategorisinde üçüncü olan Mehmet Eymen ise “10 yaş altı kategorisinde üçüncü oldum. Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a bu turnuva için teşekkür ederim.” dedi. Balıkesir Kent Konseyi Fuaye Alanı’nda iki gün süren turnuvanın sonunda, her kategoride dereceye girenlere ödülleri ve sertifikaları takdim edildi.