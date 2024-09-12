Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte vatandaşlar; kırtasiye malzemesi ve okul alışverişine başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de tüketici haklarını korumak adına kırtasiye malzemesi ve okul alışverişlerinin yapıldığı; alışveriş merkezi, zincir market ve kırtasiyelerde fiyat etiketlerini denetlemeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, okulların açılmasıyla birlikte vatandaşların artan kırtasiye malzemeleri ihtiyacını göz önünde bulundurarak fahiş fiyat artışını engellemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, okul alışverişlerinin yapıldığı; alışveriş merkezi, zincir market ve kırtasiyelerde fiyat etiketlerini denetlemeye devam ediyor.

Fırsatçılık yapanlara tutanak tutuluyor

6502 Sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” kapsamında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bölgelerde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin etiket fiyatlarının ödeme noktalarında da eşleşip eşleşmediği kontrol edildi. Denetimlerde; reyon fiyatıyla kasa fiyatı farklı çıkar ise kanun gereği tespit tutanağı tutularak cezai işlem yapılması için gerekli işlemler uygulanıyor.