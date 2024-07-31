Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayının bereketini şehrin dört bir yanında düzenlediği aşure hayırlarıyla vatandaşlara yaşattı. Muharrem ayında Büyükşehir Belediyesi toplamda 35 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Aşure Günü” olarak adlandırılan muharrem ayının 10’uncu gününden itibaren başlattığı aşure hayırlarına devam ediyor. Şehrin dört bir yanında başta kırsal mahalleler olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan hayırlar, 2 Ağustos Cuma günü; Burhaniye, Edremit ve Karesi ilçelerinde de yapılacak hayırlarla son bulacak. Büyükşehir Belediyesi, muharrem ayı boyunca toplamda 35 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirilecek.