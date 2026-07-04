Karacabey Belediyesi, yaz sezonu öncesinde Yeniköy Piknik Alanı'nı kapsamlı bir çalışmayla vatandaşların hizmetine hazırladı. Belediye Başkanı Fatih Karabatı'nın yerinde incelediği çalışmalar kapsamında belediyenin kendi imkânlarıyla üretilen piknik masaları beton zemin üzerine yerleştirilirken, dere temizliği, taş döşeme, barbekü montajı ve aydınlatma bakımları da tamamlandı. Başkan Karabatı, yapılan yatırımların korunması için vatandaşlara çağrıda bulunarak, ortak kullanım alanlarının temiz tutulması ve özenle kullanılması gerektiğini vurguladı.

Karacabey Belediyesi, yaz sezonu öncesinde vatandaşların daha güvenli, konforlu ve temiz bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla Yeniköy Piknik Alanında yürüttüğü düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Belediyenin öz kaynakları ve personelinin emeğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, piknik alanında kullanılacak tüm piknik masaları Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından üretildi. Masaların daha sağlam, uzun ömürlü ve hijyenik bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından masaların altına beton zemin uygulaması yapıldı.

Yaz sezonuna hazırlık çalışmaları çerçevesinde piknik alanındaki aydınlatma sistemleri de bakım ve kontrolden geçirilirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri dere temizliği ve taş döşeme çalışmalarını tamamladı. Ayrıca piknik masalarının yerleşim planı oluşturularak montajları gerçekleştirildi, vatandaşların kullanımına sunulacak barbeküler de alana yerleştirildi.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, belediye ekiplerinin vatandaşların daha kaliteli sosyal yaşam alanlarına kavuşması için yoğun mesai harcadığını belirterek, yapılan hizmetlerin korunmasının ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Başkan Karabatı, 'Yeniköy Piknik Alanı'nı hemşehrilerimizin huzur ve güven içinde vakit geçirebileceği modern bir sosyal yaşam alanı haline getirmek için ekiplerimiz büyük özveriyle çalışıyor. Belediyemizin kendi imkânlarıyla ürettiği piknik masaları, altyapı düzenlemeleri, çevre düzenlemesi ve bakım çalışmalarıyla alanımızı sezona hazır hale getiriyoruz. Ancak yapılan bu yatırımların kalıcı olması için vatandaşlarımızın da piknik alanımıza sahip çıkmasını, çevreyi temiz tutmasını ve ortak kullanım alanlarını özenle kullanmasını rica ediyorum. Hep birlikte koruduğumuz sürece bu güzellikleri gelecek nesillere de aktarabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyesi, Yeniköy Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşlara daha düzenli, güvenli ve estetik bir dinlenme alanı sunmayı hedeflerken, yaz boyunca bakım ve çevre düzenleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.