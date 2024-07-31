İnegöl Belediyesi, dört farklı pozisyonda toplam altı personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamada, 1 Proje Yazma Elemanı, 1 İnşaat Ustası, 2 Kazıcı Yükleyici (Beko Loader)-Yükleyici Operatörü ve 2 Tretuvar Ustası alımı yapılacağı belirtildi.

Başvurular için iki ayrı tarih ve adres belirlendi. Proje Yazma Elemanı pozisyonuna başvuracak adaylar, 9 Ağustos Cuma günü saat 17.00’ye kadar Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı No:1 adresinde bulunan İnegöl Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne şahsen başvuruda bulunabilecekler. Diğer pozisyonlar için ise başvurular, 29 Ağustos Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Mesudiye Mahallesi, Şipali Yolu Caddesi, İnegöl Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası 2 No:27 adresindeki Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası’nda İdari İşler ve Evrak Kayıt Bürosu’na yapılabilecek.

İnegöl Belediyesi, ilçedeki hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılan bu personel alımında, başvuruda bulunan adayların belirtilen süreler içinde gerekli belgelerle başvurmaları gerektiğini duyurdu.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranan genel şartlar; Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak, sağlık sorunu olmamak, esnek ve vardiyalı çalışma şartlarına uygun olmak.

Proje Yazma Elemanı için; ‘’Herhangi bir lisans programından mezun olmak (tezli yüksek lisans öğrencisi, tezli yüksek lisans mezunu, doktora öğrencisi, doktora mezunu adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir), Asgari B2 seviyesinde İngilizce okuma, konuşma/yazma becerisine sahip olmak (dil seviye sertifikası ibrazı zorunludur), Yerel yönetimler odaklı hibe, fon programları kapsamında asgari (2) yıl deneyim sahibi olmak (hibe/fon projesinde görev aldığını gösterir onaylı dokümanı ibraz edecektir), Hibe programlarında asgari (5) proje kapsamında proje ekibi üyesi olarak görev yapmış olmak, Uluslararası çağrılar kapsamında deneyimli olmak.’’

İnşaat Ustası için; ‘’En az B sınıfı ehliyete sahip olmak, en az 2 yıl iş tecrübesi ve malzeme bilgisine sahip olmak, başvuru tarihi itibari ile 45 yaşından büyük olmamak, yüksekte çalışmaya engel durumu olmaması, kalıp çakma konusunda tecrübeli, duvar örme konusunda tecrübeli, demir bağlama konusunda tecrübeli, kaba ve ince sıva konusunda tecrübeli, cephe yalıtım uygulama konusunda tecrübeli, alçı ve alçıpen uygulama konusunda tecrübeli, seramik uygulamalarını yapabilen.’’

Kazıcı Yükleyici (Beko Loader)- Yükleyici Operatörü için; '’Başvuru tarihi itibari ile 40 yaşından büyük olmamak, en az B sınıfı ehliyete sahip olmak, operatör ehliyetine sahip olmak, tercihen ağır vasıta ehliyetine sahip olmak.’’

Tretuvar Ustası için; ‘’Başvuru tarihi itibari ile 35 yaşından büyük olmamak, en az B sınıfı ehliyete sahip olmak, en az 2 yıl iş tecrübesi ve malzeme bilgisine sahip olmak.’’