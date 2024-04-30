Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hurdadan sıfır atık ve iklim değişikliği eğitim tırına dönüştürülen araç, okul okul gezerek çocuklara sıfır atık, iklim değişikliği gibi çevre konularında eğitimler vermeye devam ediyor.

Hurda tırın gerekli bakım, onarım ve revizyonlarını yaparak sıfır atık ve iklim değişikliği eğitim tırına dönüştüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere çevre bilinci konularında eğitim vermek ve farkındalık kazandırmak amacıyla çalışıyor. Yeniden kullanımın en güzel örneklerinden biri olan sıfır atık ve iklim değişikliği eğitim tırı Balıkesir genelindeki okullarda öğrencilere sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde; atıkların yönetimi, iklim değişikliği, farkındalık ve uyum konularında eğitim veriyor.

Hem eğlendiler hem öğrendiler

Gerçekleştirilen eğitimlerin yanı sıra atık yönetimi, sıfır atık prensipleri, iklim değişikliğinin neden ve sonuçlarını temel alan eğitici oyunlar ve çeşitli etkinliklerle öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Yoğun ilgiyle gerçekleşen eğitimlerde, çevre ve sıfır atık seferberliğinin gelecek nesillere temiz bir dünya bırakma amacına vurgu yapılıyor.