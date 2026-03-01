Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu Çölyak hastaları için gerçekleştirilen özel bir iftar programıyla taçlandırdı. Onhann Termal Otel'de düzenlenen iftar programında tamamen glütensiz olarak hazırlanan yemeklere tam not veren vatandaşlar, yaptığı çalışmalarla farkındalığı artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür ettiler.

Kardeşliğin ve dayanışmanın ayı Ramazan'da 400 bin kişiyi aynı sofrada buluşturma hedefiyle tüm ilçelerde iftar sofraları kuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çölyak hastalarını da unutmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Onhann Termal Otel'de düzenlediği özel iftarda tamamen glütensiz olarak hazırlanan birbirinden lezzetli yemekler, Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar tarafından çok beğenildi. Glütensiz Kafe & Market'in şube sayısını ikiye çıkaran, iftar programlarıyla dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, glüten hassasiyeti noktasında farkındalığı da artırıyor. 'Gönül rahatlığıyla yemeğimizi yedik. Sosyalleşip, güzel bir zaman geçirdik.' diyen Çölyak hastası vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a teşekkür ederek, iftar programından çok memnun kaldıklarını dile getirdiler. İftar programı sonunda Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ve Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin eşi Hüveyla Şehirli, tüm katılımcılarla birlikte özel olarak glütensiz hazırlanmış pastayı kesti. Çocuklar iftar sonrası yüz boyama ve kum boyama etkinlikleriyle güzel bir gün geçirdi.

'Çok mutlu olduk'

Güzel bir iftar programı olduğunu dile getiren Taner Doğan, 'Kızım bir buçuk ay önce Çölyak tanısı aldı. Sürece alışmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonlar çok güzel. Özellikle Balıkesir gibi bir yerde özellikle yeme içme konusunda Çölyak hastalarına hitap eden çok fazla alternatif olmadığı için Büyükşehir Belediyesinin böyle bir iftar düzenlemesi çok mutlu edici bir şey. Çok mutlu olduk. İnşallah restoran tarzı yerler açılır. Bizim de böyle sıcak bir ortamda yemek yiyebileceğimiz ortamlar gelişir. Bu iftarda da insanların kaynaşması, birbirini tanıması için güzel bir ortam oluşmuş. Burada insanlar birbirinden çok şey öğreniyor. Belediye Başkanımız Ahmet Bey'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

'Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz'

10 yıldır glütensiz beslenmek zorunda kaldığını söyleyen Beyhan Örensoy, 'Sağ olsun belediyemiz de bize böyle güzellikler yapıyor. İmkân buldukça biz de katılıyoruz. Daha önce geçen sene yapılan iftara da katılmıştım. Yani tek kelimeyle süper. Çünkü bizde bu rahatsızlığı yaşayanların dışarda yemek yemesi zor. Çünkü güvenemeyiz, her tarafta yemek yiyemeyiz. Dışarıda yemek yeme bizim için bir lüks. Sağ olsun belediye bunu sağlıyor bize. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ederiz' dedi.

'Glütensiz Kafe ve Market'ler sayesinden tüm ürünlere kolaylıkla ulaşabiliyoruz'

Ailesiyle birlikte iftar programına katılan Gökçe Tosun, 'Çok heyecanlıyım. İlk defa pide yiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben çok beğendim, çok da güzeldi' dedi.

Çölyak hastalığı nedeniyle çocuklarıyla birlikte dışarıda yemek yiyebilecekleri alanların kısıtlı olduğunu söyleyen Sevinç Kaya, 'Çok mutlu olduk. Bir yıldır biz bu işin içindeyiz. Daha öğrenecek çok şeyimiz var. Sosyalleşmek açısından açıkçası zorlanıyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman en fazla iki saat dışarıda durabiliyoruz. Diğer çocuklar beslenirken biz çok fazla bir şey bulamıyoruz. Ama çok şükür ki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Fırıntaş Glütensiz Kafe & Market'ler sayesinde artık ulaşabildiğimiz şeylere erişebiliyoruz. Balıkesir'de böyle ürünler bulunmuyordu. İnanılmaz güzel bir şey. Çünkü Bursa, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlere gidip oradan alıyorduk. Böyle bir organizasyon da çok harika. Ahmet Akın'a bize böyle bir ortamı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz' şeklinde konuştu.

Zeynep Almaz, 'Her Ramazan'da böyle programlar düzenlenmesi bizim açımızdan çok güzel. Hem dışarda yemek yeme fırsatı buluyoruz. Hem de hep birlikte toplanmış oluyoruz. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben yaklaşık on yıldır Çölyak hastasıyım. Yemekler gerçekten çok güzeldi. Yani pilav, tatlı ve benzeri gibi. Gerçekten severek yedik. Burada toplanınca yine birlik ve beraberlik içinde oluyoruz. Bir dayanışma sağlanıyor. Bu iftarı düzenlediği için, bizleri unutmayıp bizlere değer kattığı için Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.