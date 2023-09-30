Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Değirmen Boğazı Tabiat Parkı ile şehir merkezindeki mevcut bisiklet yollarını birbirine bağlayan 13 kilometrelik bisiklet yolu ağı oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 157 bin 169 metrelik yeni bisiklet yolu ağının projesini hazırladıklarını da müjdeledi.BALIKESİR (İGFA) - İklim değişikliğine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir bir ulaşım politikası benimseyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bisikletin kent içinde ulaşım amacıyla da kullanılmasına yönelik birçok çalışmayı hayata geçirdi. İl genelinde bugüne kadar 28,5 kilometre bisiklet yolu yapan Yücel Yılmaz önderliğindeki Büyükşehir Belediyesi, Değirmen Boğazı’ndan şehir merkezine kadar olan bölgede ve mahalle bağlantılarına 13 kilometrelik bisiklet yolu yapıyor.

Karesi İlçesi’ndeki mevcut bisiklet yollarının tamamıyla entegre olacak proje kapsamında ayrıca TOKİ Yolu ile Değirmen Boğazı arasında 2,5 kilometre uzunluğunda paylaşımlı bisiklet yolu planlanıyor. Proje tamamlandığında kesintisiz 20,5 kilometre bisiklet yolu yapılmış olacak. Bisikletlilerin konforu ile güvenliği göz önüne alınarak planlanan bisiklet yolunun Paşaalanı Mahallesi Atatürk Bulvarı ve Bandırma Caddesi kesişimde çalışmalar tamamlanmak üzere. Sürdürülebilir ve dirençli bir kent olma hedefi doğrultusunda her alanda olduğu gibi ulaşım alanında da kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Çevre dostu ulaşım sistemlerini şehir genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.