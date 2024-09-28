Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Ustalığa kadın eli değecek!” sloganıyla BALMEK’te açacağı meslek kursları sayesinde kadınlar; su tesisat ustalığından, ev mobilya boyacılığına kadar ‘Erkek işi’ olarak bilinen birçok meslek dalında eğitim alarak sanayi sektöründe istihdam imkânı bulacak.

“Halkçı Belediyecilik” anlayışıyla toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına yönelik hizmetler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda kadınlara yönelik istihdam alanları da genişliyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini ön planda tutan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALMEK kurslarıyla, sanayide kadın istihdamını ve sürdürülebilir ekonomiye katılımı artırmayı hedefliyor.

20 İlçede kurslar açılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) tarafından il merkezi ve 20 ilçede sanayide kadın istihdamını artırmak amacıyla; Su Tesisat Ustası, Dijital Çizim, Sıva Ustası, Oto Kaporta Ustası, Oto Göçük Tamiri, Kano Yapımı, Kaynak Uzmanı, Ev Mobilya Boyacısı, Grafik Tasarım Eğitimi, Balık Ağı Örme, Tamiri ve Donanımı, Dekoratif Duvar Boyama Ustası ve Özel Bireylerle Hediyelik Eşya Yapımı kursları açılacak.

Başvurular başladı

“Ustalığa kadın eli değecek” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında mesleki eğitimlerini alan kadınlar endüstri üretiminde de yeni istihdam alanlarında çalışma fırsatı bulacaklar. 20 kişilik sınıflarda uzman eğitmenler eşliğinde kurslara katılacak olan kadınlar, edindikleri tecrübeyle sanayideki birçok iş kolunda da çalışabilecek. 23 Eylül Pazartesi günü itibariyle başvuruların alınmaya başladığı kurslara katılmak isteyenler www.balmek.com ve 0266 241 58 41 iletişim numarası üzerinden detaylı bilgi alarak kayıt yaptırabilecekler.