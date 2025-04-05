Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a Halk Buluşmalarında İvrindi ve Balya pazarlarına ulaşım sağlanması için gelen talep üzerine Akın tüm ekipleri seferber etti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir İvrindi ve Balya’nın kırsal mahallelerinden ilçe pazarlarına rahatlıkla ulaşılabilmesi için açılan 8 yeni hatla birlikte vatandaşlar, Pazar alışverişlerini kolaylıkla yapabilecek.

Halkın ihtiyaçlarını gözeterek sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Halk Buluşmalarıyla halkın istek ve ihtiyaçlarını ilk ağızdan dinlemişti. “Size En Yakın Ahmet Akın” diyerek herkesin ulaşabildiği, rahatlıkla taleplerini iletebildiği Başkan Akın, İvrindi ve Balya’daki vatandaşların Halk Buluşması’nda pazarlara köylerinden gidip gelmekte zorluk yaşadıklarını söylemeleri üzerine sorunun çözümü noktasında ilgili birimlere talimat verdi. Halkın talebi üzerine her iki ilçede toplam 8 yeni hat hayata geçirildi. Köylerinden ilçe merkezlerinde bulunan pazarlara rahatlıkla ulaşabildiklerini söyleyen vatandaşlar, “Bizim için çok önemli bir hizmetti. Ahmet Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz.” dediler.