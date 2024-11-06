Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depreme karşı dirençli bir kent inşa etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. 5.42 hektarlık alanı kentsel yenileme bölgesi ilan eden ve uzman isimlerden oluşan İl Yerel Deprem Kurulu kuracak olan belediye, ayrıca 678 kişilik arama kurtarma ekibi oluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan deprem gerçeğine karşı harekete geçti. Göreve gelir gelmez depremle etkin bir mücadele planı üzerinde çalışma başlatan Başkan Ahmet Akın, alanında uzman isimlerin katıldığı Balıkesir Dönüşüm Kongresi ile bilimsel ve akademik bir çalışmaya imza attı. Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nin ortaya koyduğu bilimsel veriler ışığında dirençli bir kent vizyonu için önemli kararları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, uzman akademisyen ve bilim adamlarındanoluşan Balıkesir Planlama Ajansı’nı kurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imiz için güvenli bir gelecek planı hazırlıyoruz. Bu şehri deprem dirençli bir kente dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu alanda tüm kurumlarla sorumluluk bilinciyle işbirliği içerisinde çalışmak istiyoruz. Afetlere karşı etkin bir mücadelenin yolu başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluk bilinciyle çalışmasından geçiyor” diye konuştu.

İl Yerel Deprem Kurulu kuruluyor

Depreme dayanıklı bir kent ve depremle etkin mücadele için çalışmalarını yoğunlaştıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman isimlerden oluşan İl Yerel Deprem Kurulu kuruyor. Balıkesir Üniversitesi’nde bilimsel çalışma yürüten akademisyenler ile il meslek odaları, şehir plancıları ve mühendislerden oluşacak kurul, Balıkesir’in risk durum analizini yaparak, depreme dayanıklı binaların dönüşümü ve kentsel yenileme çalışmalarına öncülük edecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’i depreme dayanıklı hale dönüştürmek için Balıkesirli uzmanlarımızın öncülüğünde kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Arama kurtarma ekipleri göreve hazır

Tüm bu çalışmalar kapsamında belediyede 678 kişilik arama kurtarma ekibi kurulurken, il genelinde bin 679 toplanma alanı ile 63 adet çadır kent ve konteyner kapasiteli barınma alanı tüm senaryolar için hazırlanıyor. Ayrıca Afet Master Planı çerçevesinde Afet Yönetim Sistemi’ni inşa etmek için veri toplama ve yönetimi, risk analizi ve haritalama, risk ve zarar azaltma çalışmaları, acil duruma müdahale ve iyileştirme çalışmaları yürütülüyor. Belediye, risk analiz çalışmaları kapsamında riskli binaların dönüşümü için de harekete geçti. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Adnan Menderes Mahallesi ve Kızpınarı Mahallesi sınırları içerisinde kalan 5,42 hektarlık alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edildi. Bu bölgelerde yapılacak yenileme çalışmalarıyla depreme dayanıklı binalar inşa edilecek.