Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu’nda, sağlık personeline yönelik kapsamlı bir trafik eğitimi düzenlendi. Eğitim, Trafik Eğitimcisi Halil İbrahim Erdoğan tarafından verilirken, katılımcılara güvenli sürücülük, yol güvenliği ve trafik kuralları gibi hayati konularda bilgiler aktarıldı.

Bu eğitim, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ve 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Amaç, trafik kazalarının sayısını en aza indirmek ve bu kazaların önlenmesine katkıda bulunmaktı. Balıkesir Valiliği’nin koordinatörlüğünde düzenlenen eğitim, iki oturum halinde yapıldı ve sağlık personelinin trafik güvenliği konusundaki farkındalığını artırmayı hedefledi.

Eğitimde, öncelikle güvenli sürücülük ve yol güvenliği konuları ele alındı. Katılımcılara, yaya önceliği ve güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenleme gibi konularda bilgi verildi. Eğitim, genel trafik kurallarının önemine de vurgu yaparak, sağlık çalışanlarının bu bilgileri iş yerinde ve günlük yaşamlarında nasıl uygulayabileceklerini gösterdi.

Halil İbrahim Erdoğan, eğitim sırasında katılımcılara gerçek hayattan örnekler vererek, trafik güvenliğinin neden bu kadar önemli olduğunu anlattı. "Her bireyin trafik kurallarına uyması, hem kendi güvenliği hem de diğer sürücüler ve yayalar için kritik öneme sahiptir," dedi.

Eğitime katılan sağlık personeli, aldıkları bilgilerin ve pratik uygulamaların kendilerine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Özellikle, acil durumlarda sağlık hizmeti sunan kişilerin trafik güvenliği konusundaki bilgi birikimlerinin artırılması gerektiğine dikkat çektiler.

Bu tür eğitimlerin, trafik kazalarının azaltılmasına ve toplumda güvenli sürücülük alışkanlıklarının yerleşmesine katkıda bulunacağına inanılıyor. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, ilerleyen dönemlerde de benzer eğitimlerin düzenleneceğini ve toplumda trafik bilincinin artırılması için çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.