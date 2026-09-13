Kaza, saat 18.00 sularında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki bir İETT otobüsü, önünde durağa yanaşmaya çalışan bir diğer belediye otobüsüne arkadan vurdu. Çarpışma sonucu araçlardan caddeye yoğun miktarda yağ akarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye görevlileri yönlendirildi.

Asfalta yayılan kaygan madde nedeniyle özellikle motosiklet ve otomobil sürücüleri trafikte ilerlemekte zorlanırken kayma tehlikesi atlattı. İtfaiye personelinin yoldaki yağı temizleyip güvenliği sağlamasının ardından trafik normale dönerken, ekipler kazaya ilişkin tahkikat başlattı.