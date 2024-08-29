Balıkesir’in Karesi ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen baykuş İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Olay; Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 214 Sokak Aydemir Sitesi E Blok No:12 adresinde bulunan apartmanın havalandırma boşluğunda yaşandı. Sıkışan baykuş için apartman sakinlerinin 112 İhbar hattını araması sonrası Karesi Grup Amirliği personeli tarafından operasyon yapıldı. Baykuş sıkıştığı yerden uzun çalışmalar sonrası kurtarıldı.
Kaynak: iha