8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamuda görevli yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren süreç devam ediyor. Hükümet ile Memur-Sen arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine, milyonların maaş zammına ilişkin karar süreci farklı bir aşamaya taşındı.

Hakem Kurulu Memur Zammı İçin Toplandı

Bugün ise 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin zammını belirlemek için Hakem Kurulu toplandı. Toplantıya Kamu-Sen'de katıldı. Milyonlar toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.

Kurul 5 Gün İçinde Karar Verecek

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, çalışma usulü esaslarıyla Kamu Görevlileri Hakem Heyeti takvimi belirlendi. Buna göre toplantılar Pazar günü saat 11.00, Pazartesi günü saat 10.00, Salı günü saat 14.00 ve Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak. Kurulun 5 gün içinde karar vermesi gerekiyor ve verilen karar kesin karar olurken, karara itiraz edilemeyecek.