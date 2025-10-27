Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 10 gün boyunca kitapseverleri ağırlayan 1. Balıkesir Kitap Fuarı’nın kapanış törenine katıldı. Balıkesir’e yakışan bir fuara ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Akın, fuarı 10 günde 150 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Balıkesir’e yakışan bir fuara ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bundan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Balıkesir’de 10 gün boyunca, 200’ün üzerinde yazarı, akademisyeni, gazeteciyi ve sanatçıyı ağırladıklarının bilgisini paylaşan Akın, "Balıkesir’imizin misafirperverliğine yakışır bir şekilde fuarımızı düzenledik. Farklı başlıklarla 68 söyleşi yaptık. Her akşam piyano resitalinden tiyatroya, klasik müzikten pop müziğe kadar farklı türlerde 10 gün boyunca konserler düzenledik. Her görüşten yazarımız fuarımıza katıldı. Kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak bir organizasyon gerçekleştirdik. Kentimiz kitaba, edebiyata, şiire doydu. Bu nedenle öncelikle kitap fuarımızda emeği geçen, fuarımıza katkısı olan herkese; özellikle ‘Balıkesir Ailem’e, değerli yazarlarımıza, akademisyenlerimize, basın mensuplarımıza; çocuklarımızı ve gençlerimizi fuara getiren öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve tabii fuarı ziyaret eden bütün kitapseverlere gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Balıkesir’in artık, kültür ve sanat etkinliklerinde kendini ispat etmiş bir şehir olduğunu aktaran Akın, "Kitap fuarımızla, fuarlar ve festivaller kenti olma yolunda çok büyük bir adım daha attık. Bundan sonra yapacağımız tek şey, fuarımızı her yıl daha da büyütmek ve çıtayı daha yukarıya taşımak olacaktır. Çünkü sizler her zaman daha iyisini hak ediyorsunuz. Her zaman söylüyorum: Balıkesir dönüşüyor, Balıkesir değişiyor, Balıkesir güzelleşiyor. Balıkesir’imizi sizin için ve sizlerle birlikte kitaplarla, tiyatrolarla, konserlerle, müzelerle, kültür ve sanatla güzelleştiriyoruz" dedi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kapanış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, BBB Genel Sekreter Yardımcıları, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları, yazarlar, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.