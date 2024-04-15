Balıkesir’in merkez ilçesi Altıeylül’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, kentin işlek caddelerinden Anafartalar Caddesi’ndeki 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hem bina içinden hem de sepetli araçla müdahale ettiği yangın, çevredeki binalara sıçramadan yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangında, binanın çatı bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.