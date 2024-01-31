Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünde, kalite ve kantite yönünden özellikli klonların geleceğe taşınabilmesi amacıyla Karaçam ve Kızılçam fidanlarında aşılama işlemi başlattı.

2024 yılı Karaçam ve Kızılçam aşı programları kapsamında, tohum bahçeleri için 30 klondan alınan aşı kalemleri, klon numaralarına göre ayrılarak aşılama işlemleri Balıkesir Orman Fidanlık Şefleri ve ekibi tarafından yürütülüyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü özellikli bir iş olan ıslah çalışması gibi teknik ve bilimsel çalışmalar ile, kalite ve kantitesi iyi ağaçların genetik formasyonlarının geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınması ve kaliteli fertlerle birim alandan azami verim elde edilmesi amaçlanıyor.