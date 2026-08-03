Kulüp tarafından yapılan açıklamada, rakip takımın kullandığı 4’üncü penaltının dışarı çıktığı ancak VAR hakeminin pozisyonu gol olarak değerlendirdiği öne sürüldü. Hasanpaşaspor, pozisyonun yeniden izlenmesine ve gerekli incelemenin yapılmasına izin verilmediğini iddia etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayriye karşılaşmasında penaltı atışları sırasında rakip takımın 4. penaltısı açık bir şekilde dışarı çıkmasına rağmen, VAR hakeminin gol kararı verdiği tarafımıza bildirilmiş, buna rağmen pozisyonun tekrar izlenmesine ve gerekli incelemenin yapılmasına izin verilmemiştir.

Karşılaşmanın ardından yetkililer dahi yapılan hatayı kendi aralarında kabul etmiştir. Buna rağmen alınan yanlış karar düzeltilmemiş, emeklerimiz hiçe sayılmıştır.

Bu açıklamanın Hayriye Köyü, futbolcuları veya taraftarıyla hiçbir ilgisi yoktur tebrik ederiz , Tepkimiz tamamen organizasyonu yöneten MYM yönetiminin, sergilediği iş bilmez, adaletsiz ve taraflı tutumufur bizi istemediklerini biliyorduk ve sonunda isteyerek eklediler.

Daha da düşündürücü olan ise, MYM Medya'nın kendi hesabından paylaştığı görüntüleri, ellerinde video ve fotoğraf kayıtları bulunmasına rağmen daha sonra kaldırmış olmasıdır. Gerçeklerin üzeri bu şekilde örtülemez.

Hakkımız yenmiştir. Bu haksızlığa sessiz kalmayacağız. Hakkımızı yiyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Adalet herkes için bir gün mutlaka tecelli edecektir."