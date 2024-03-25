Balıkesir’de öğle saatlerinde aniden başlayan 15 dakikalık sağanak yağmur hayatı felç etti. Yollar göle dönerken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Balıkesir’de öğle saatlerinde aniden çıkan rüzgar ve arkasından başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Başta Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi, Bağlar Sokağı olmak üzere şehrin ana kavşak noktalarında biriken sular hem araçlara hem yayalara zor anlar yaşattı. 15 dakika boyunca dolu ile karışık yağan yağmur sonrasında hava sakinlerken, bazı bodrum katlarda yağmur suları evlere girdi. Vatandaşlar cadde boyunca karşıdan karşıya geçmekte zorlanırken, yağışın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.