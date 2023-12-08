Balıkesir’de polis ekipleri çeşitli suçlardan araması olan 61 şahsı yakalamak için 158 personelin katılımı ile yapılan operasyonlarda 54 aranan şahsı yakalandı. Yakalanan 54 şahıs adli makamlara sevk edildi ve adli makamlarca 27 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce, Kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve tüm ilçelerimizde 52 ekip, 158 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak 61 aranan şahsın adresinde yakalanmasına yönelik alınan yapılan operasyon sonucunda; 5-10 yıl hapis cezası olan 1 şahıs, 0-5 yıl hapis cezası olan 26 şahıs, ifadeye yönelik aranan 27 şahıs olmak üzere, toplam 54 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan 54 şahıs adli makamlara sevk edildi ve adli makamlarca 27 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.