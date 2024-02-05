Balıkesir’de polis ekipleri gerçekleştirdikleri denetimde aranan 5 şahsı yakalarken, kusurlu bulanan 64 araç sürücüsüne 217 bin 342 TL para cezası kesti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz gün akşam saatlerinde il genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Balıkesir’de kamu düzeni başta olmak üzere vatandaşların güvenlik ve huzuru ön planda tutan İl Emniyet Müdürlüğü, 87 ekip ve 193 personelin katılımı ile gerçekleştirdiği operasyonda 4 şahsın üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ve aranan 5 şahsı yakalarken, kusurlu bulunan 64 araca 217 bin 342 TL para cezası kesti.

Asayiş ve huzur denetimi

Emniyet ekipleri, asayiş ve huzur denetiminde bin 975 şahsın sorgusunu gerçekleştirdi. Sorgulanan şahıslardan, biri kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, bir şahıs hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma, 3 şahıs ise Yoklama kaçağı suçlarından olmak üzere toplam 5 aranan şahsı yakaladı. Ekipler ayrıca, 2 şahıstan "8.78 gr ve 10.12 gram Esrar maddesi, " elde edilerek haklarında "TCK:191" suçundan, bir şahıstan "0.93 gr Metamfetamin maddesi" elde edilerek "TCK:191" suçundan, 1 şahıstan bir ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek elde edilerek "6136 SKM" suçundan 4 şahıs hakkında adli işlem gerçekleştirdi.

Umuma açık alan ve trafik denetimi

Polis ekipleri 288 Umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan ve metruk yerleri denetledi ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Trafik şube ekipleri tarafından yapılan trafik huzuru denetiminde ise, 754 aracı denetledi. Denetlenen araçlardan 64’üne sürücüye toplamda 217 bin 342 TL para cezası keserken, 10 araca ise trafikten men edildi.