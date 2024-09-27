Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından hayata geçirilen 50 yataklı mobil sahra hastanesini Ercan Kıvrak İlkokulu önündeki arazide tanıttı. Afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Ece Kıvrak İlkokulu öğrencileri, sahra hastanesini gezerek acil durumlarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda bilgi aldı.

Vali Ustaoğlu sahra hastanesini inceledi

Tanıtım sırasında Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin, mobil hastaneyi Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’na gezdirerek hastane hakkında bilgiler verdi. Etkinliğe Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan da katıldı. Mobil sahra hastanesinde ameliyathane, acil servis, yoğun bakım üniteleri, yemekhane ve eczane çadırları gibi çeşitli birimler yer alıyor. Ayrıca, arama kurtarma araçları ve sağlık ekipleri de tanıtımda hazır bulundu.

Sahta Hastanesi 5 bin metrekarelik alanda kuruldu

Vali İsmail Ustaoğlu, hastane kurulum alanını ziyaret ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye’nin yüzde 66’sı birinci ve ikinci deprem kuşağında bulunmaktadır. Bu nedenle, zaman zaman ciddi afetlerle karşılaşmamız kaçınılmaz. Bu hastanenin kurulumu 5 bin metrekarelik bir alan üzerine yapıldı ve 336 UMKE personeli bu faaliyeti sürdürmektedir."

Ustaoğlu, mobil hastanenin tam donanımlı olduğunu ve acil müdahale, müşahede odaları, yoğun bakım üniteleri, servis odaları ile ameliyathanesi ile sağlık hizmetlerini en üst düzeyde sunacağını ifade etti. "Ülkemiz, hepimizi etkileyen afetlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tür durumlara hazırlıklı olmak büyük önem taşımaktadır. Burada, öğrencilerimizin de sahra hastanesini görmeleri sağlanıyor. Sağlık personelimiz her türlü afete karşı görev başındadır" dedi. Ustaoğlu, ayrıca en uç noktalarda kullanılmak üzere hazır bekleyen tıbbi araçlar bulunduğunu ve “Her türlü afete hazırlıklı bir şekilde görevde olan tüm sağlık personeline, UMKE ve AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki bu tür acılar bir daha yaşanmaz” ifadelerini kullandı.