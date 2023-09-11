Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları ’Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 133 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 73 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda 46 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 133 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 73 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 17 adet ruhsatsız tabanca ve 76 adet fişek, 22 adet ruhsatsız tüfek ve 58 adet kartuş, 7 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet fişek ele geçirildi.