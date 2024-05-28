Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Mahallesi Bağlar mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Bağlar mevkiinde beton mikseri devrildi. Kazada, şoför Halil K. (65) hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan Serkan A (28) ise yaralandı.

Kazayı haber alarak olay yerine giden Balıkesir İtfaiyesi Burhaniye Gurup Amirliğine bağlı ekipler yaralı Serkan A.’yı çıkararak ambulansa teslim etti. Yaralı Serkan A. Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden araç sürücüsü Halil K ise Burhaniye Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.