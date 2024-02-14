Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençler için “Sosyo Balıkesir” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamada yer alan harita üzerinde işaretlenen yerlere giderek ‘bijeton’ toplayan gençler, belediye hizmetlerinde bijetonlarını harcayabilecek.

Balıkesir’i son 5 yılda; tam donanımlı spor kompleksi, gençlik merkezleri, kütüphaneler ve müzelerle donatan Türkiye’nin en genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan gençlere her adımda kazandıran yepyeni bir proje Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı “Sosyo Balıkesir” uygulamasıyla gençlerin yüzünü güldürüyor. App Store ve Google Play üzerinden indirilebilecek uygulamayla gençler, şehri keşfederken kazanacak.

Jeton toplayıp harcayacaklar

Uygulamada yer alan harita üzerinde işaretlenen yerlere giderek ‘bijeton’ toplayan gençler; Balbucks, Fırıntaş kafeler, Balkart bakiyesi, hediye internet paketleri başta olmak üzere birçok belediye hizmetlerinde bijetonlarını harcayabilecek. Şehri keşfetmeyi daha eğlenceli hale getiren uygulama ile gençler, Büyükşehir’in sunduğu birçok fırsattan faydalanma imkânı bulacak.