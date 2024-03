Burhaniye ilçesinde, Gezer Bilir’in sahibi olduğu tesis Burhaniyeli çocukları atlarla buluşturdu. Tesise gelen çocuklar Poni ve Arap atlarına binerken, ilk kez at binmenin de mutluluğunu yaşıyorlar.

İlçenin Ören Mahallesi Meço Sitesi yanındaki tesis özellikle hafta sonları yoğun ilgi gördü. Tesislere gelen vatandaşlar piknik yaparken, çocuklarda seyislerin eşliğinde at biniyorlar. İlk kez at binen çocuklar mutluluk yaşıyor. Tesisten yararlanan Gökçe Pala, “Ata ilk kez bindim. Ağabeylere teşekkür ederim” dedi. Mehmet Can Atlı da, “İlk defa geldim. Birazcık korktum ama, sonra alıştım. Bir daha gelmek istiyorum” dedi. İşletme sahibi Ezer Bilir ise, “Burada, 3 tane Arap atı, bir tane Poni olmak üzere hizmet etmeye çalışıyoruz. Çocuklar ve yetişkinler için gerek sosyal çevre, gerek aile üzerine güzel bir işletme haline getirmeye çalışıyoruz. Piknik, masa, mangal zıpzıp parkı ve daha eklemek istediğimiz bir çok şey var. Top havuzu gibi, hayvanat bahçesi bölümü, tavus kuşu, tavşan ördek gibi hizmete sunmak istediğimiz bir çok projemiz var” dedi.