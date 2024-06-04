Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen Ortaokul ve Lise Araştırma Projeleri Yarışması’nın Türkiye finali sonuçları büyük bir heyecanla açıklandı. Balıkesir’den toplamda 12 projenin sergilendiği bu prestijli yarışmada, 5 proje ödül kazanarak gurur kaynağı oldu.

Düzenlenen yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yetenekli gençlerin bilim ve teknik konularındaki yeteneklerinin sergilediği bir platform oldu. Öğrenciler, çeşitli kategorilerde projelerini sunarak, hem bilimsel düşünme yeteneklerini geliştirdi hem de takım çalışmasının önemini kavradı.

Yarışmada; fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe, bilgisayar ve yazılım gibi birçok farklı alanda projeler yer aldı. Jüri üyeleri; projeleri değerlendirirken yenilikçilik, uygulanabilirlik, bilimsel yöntemlerin kullanımı ve sunum becerileri gibi kriterleri göz önünde bulundurdu. Bu kapsamlı değerlendirme sürecinin sonunda, her kategoride en başarılı projeler belirlenerek dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Balıkesir’den toplamda 12 projenin sergilendiği bu prestijli yarışmada, 5 proje ödül kazanarak gurur kaynağı oldu. Birincilik ödüllerini kazanan projelerden ilki Bandırma Anadolu Lisesinin Coğrafya dalındaki çalışması; diğeri Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesinin Psikoloji dalındaki projesi oldu.

İkincilik ödülü ise Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezinden Türkçe dalında hazırlanan projeye verildi. Proje, dil ve edebiyat alanında anlamlı katkılarıyla öne çıktı. Üçüncülük ödüllerinden ilki, Karesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji dalındaki çalışmasına, diğeri Bandırma Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesinin Sosyoloji dalındaki projesine verildi. Sosyoloji dalındaki bu çalışma, toplumsal dinamikler ve sosyal yapılar üzerine yaptığı derinlemesine analizle takdir topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, projeleriyle fark oluşturan öğrencileri ve öğrencilere bu süreçte rehberlik eden öğretmenleri başarılarından dolayı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin bu önemli başarıları, hem okullarını hem de ilimizi gururlandırarak bilimsel çalışmalara olan ilgiyi artırmaktadır. Gençlerimizin böylesine önemli projelerle Türkiye genelinde başarı elde etmeleri, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının da bir göstergesidir. Dereceye giren projeler, sadece öğrencilerin başarısını değil, aynı zamanda eğitim kurumlarının ve öğretmenlerin de özverili çalışmalarını yansıtıyor. Bu tür yarışmalar, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmakla kalmayıp, onları geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve yenilikçileri olmaya teşvik ediyor."