Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Konservatuarı, eğitimdeki yüksek standartlarıyla, öğrencilerini dünya çapında başarılı sanatçılar olarak yetiştiriyor. Büyükşehir Belediyesi Bandırma Konservatuarı öğrencilerinden Erva Bilge Şengören ve Masal Erdan, ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Konservatuarı’nın eğitmenlerinden Hazal Saraçoğlu’nun öğrencileri olan Erva Bilge Şengören (7) ve Masal Erdan (9) ulusal ve uluslararası alandaki başarılarıyla dikkat çekerek, konservatuarın eğitim ve rehberlik kalitesini bir kez daha gözler önüne serdiler.

Konservatuar öğrencilerinden Erva Bilge Şengören, Londra Kraliyet Akademisi’ndeki (ABRSM) 1. yılını, en yüksek derece olan “Distinction” ile tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Henüz 7 yaşında olmasına rağmen, 4 yaşında piyano çalmaya başlayan Erva Bilge Şengören, 3 yıldır düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışarak bu başarıyı elde etti.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve öğretmeni Hazal Saraçoğlu’nun kendisinin bu seviyeye ulaşmasına büyük katkı sağladığını ifade eden Erva Bilge Şengören’in hedefi ise 8. Grade’den mezun olarak dünyanın dört bir yanında piyano çalmayı ve piyano pedagogu olarak kariyer yapmayı sürdürmek. Erva Bilge Şengören, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bana sadece müzik öğretmedi, aynı zamanda hayatta nasıl ilerleyeceğimi de gösterdi. Öğretmenim Hazal Saraçoğlu’nun yardımıyla bu kadar ilerledim. Konservatuar bana çok güzel fırsatlar sundu ve burada çok şey öğrendim. Büyükşehir Belediyesine ve bütün öğretmenlerime bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Masal Viyana yolunda

Konservatuarın başarılı öğrencilerinden bir diğeri olan Masal Erdan ise 1. Uluslararası Ankara Piyano Yarışması’nda kazandığı mansiyon ödülüyle dikkatleri üzerine çekti. Masal Erdan, gerçekleştirilecek ödül törenine katılmak üzere Mart 2025’te Viyana’ya gidecek. 4 yıl önce piyano çalmaya başlayan Masal Erdan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nda aldığı eğitim ile kısa sürede büyük bir gelişim göstererek London College of Music sınavında 1. Grade sertifikasına sahip olmayı da başardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, öğrencilerinin sadece müzikal yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda onların geleceğe dair doğru adımlar atabilmeleri için kapsamlı bir rehberlik hizmeti de sunuyor. Eğitmen Hazal Saraçoğlu, konservatuar öğrencilerinin yalnızca teknik becerilerle ve müziğe olan tutkularını besleyerek yetiştirilmediğini, aynı zamanda hayatlarına yön veren değerli bir rehberlik aldıklarını vurguladı. Saraçoğlu, “Eğitim sürecinde her öğrencinin kişisel hedeflerine uygun bir yol haritası çiziliyor ve böyle onların gerçek potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, her öğrencisinin hem sanatçı hem de güçlü bir birey olarak yetişmesini hedefleyerek, sadece müzik eğitimi değil, yaşam boyu sürecek başarılar için sağlam temeller atıyor” dedi.