Balıkesir’in Havran ilçesinde eğitim gören 9 öğrenci, mezun olarak hafız olabilmenin sevincini yaşadılar.

Çamdibi Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda eğitim gören 9 öğrenci hafızlık diplomaları düzenlenen törenle, Kaymakam Enver Özderin ve Belediye Başkanı Emin Ersoy ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Büyük coşkunun yaşandığı törende, mezun olan çiçeği burnundaki hafızların mutlulukları gözlerinden okunurken, aileleri de ayrı bir sevinç yaşadılar. Başkan Ersoy, yetişmelerinde emeği geçen yetkilileri tebrik etti, mezun olan genç öğrencilere de başarılar diledi.

Törende Kur’an-ı Kerim ziyafeti ve ilahiler okunurken, yapılan konuşmalarda ise hafızlığın önemi anlatıldı.