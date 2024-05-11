Balıkesir’in Edremit ilçesinde Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışmada hakkında 10 yıl 1 ay 13 hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda hakkında "Kasten Yaralama ve Basit Yaralama" suçlarından toplamda 10 yıl 1 ay 13 gün kesilmiş hapis cezası bulunan Y.K. (53) yakalanarak gözaltına alındı. Y.K. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.